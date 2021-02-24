TCMB'den zorunlu karşılık hamlesi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Resmi Gazete'de yayımlanan kararında, TL zorunlu karşılık oranlarının her vadede 200 baz puan artırıldığı belirtildi.

cumhuriyet.com.tr
24 Şubat 2021 Çarşamba, 09:22
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, zorunlu karşılıklarda her vadede 200 baz puan artışa gitti.

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, yurtdışı banka mevduatları ve katılım fonları hariç 1 yıl ve 1 yıldan uzun vadeli mevduat/katılım fonları için zorunlu karşılık oranı yüzde 3 olurken, 1 yıla kadar vadeliler için yüzde 4, vadesi 6 aya kadar olanlar için yüzde 6 oldu.

Yurtdışı bankaların dahil olduğu mevduat ve katılım fonlarında ise zorunlu karşılık oranları 1 yıla kadar yüzde 8 olurken, 3 yıla kadar vadelilerde yüzde 5,5 oldu. 3 yıldan uzun vadelilerde ise zorunlu karşılık oranları yüzde 3 olarak değiştirildi.

Ekonomistlere göre, piyasalara 600 milyar TL veren TCMB, para politikasında sıkılığın dozunu artırmak için piyasadan biraz daha TL çekmek istemiş olabilir.



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