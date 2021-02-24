TCMB'den zorunlu karşılık hamlesi
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Resmi Gazete'de yayımlanan kararında, TL zorunlu karşılık oranlarının her vadede 200 baz puan artırıldığı belirtildi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, zorunlu karşılıklarda her vadede 200 baz puan artışa gitti.
Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, yurtdışı banka mevduatları ve katılım fonları hariç 1 yıl ve 1 yıldan uzun vadeli mevduat/katılım fonları için zorunlu karşılık oranı yüzde 3 olurken, 1 yıla kadar vadeliler için yüzde 4, vadesi 6 aya kadar olanlar için yüzde 6 oldu.
Yurtdışı bankaların dahil olduğu mevduat ve katılım fonlarında ise zorunlu karşılık oranları 1 yıla kadar yüzde 8 olurken, 3 yıla kadar vadelilerde yüzde 5,5 oldu. 3 yıldan uzun vadelilerde ise zorunlu karşılık oranları yüzde 3 olarak değiştirildi.
Ekonomistlere göre, piyasalara 600 milyar TL veren TCMB, para politikasında sıkılığın dozunu artırmak için piyasadan biraz daha TL çekmek istemiş olabilir.
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