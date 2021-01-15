TCMB'nin politika faizi kararı ne olacak: İşte anket sonuçları

15 Ocak 2021 Cuma, 16:07

Reuters anketine katılan 20 kurumun 15'i Ocak ayında politika faizinin sabit tutulmasını, 5'i ise faizlerde artış bekliyor. Artış beklentilerinin üç tanesi 50, diğer ikisi ise 100 baz puan yönünde.

Genel beklenti TCMB'nin Kasım ve Aralık 2020'de dezenflasyonu sağlamak adına gerçekleştirdiği toplam 675 baz puan artışın ardından atılan adımların etkisini izlemek adına faizleri sabit tutacağı şeklinde.

Ekonomi yönetimindeki sürpriz değişim sonrasında Kasım ayında Naci Ağbal başkanlığındaki ilk toplantıda TCMB enflasyon görünümüne dair risklerin bertaraf edilmesi ve dezenflasyon sürecinin yeniden tesisi amacıyla politika faizini 475 baz puan artırarak beklentilere paralel %15'e yükseltmişti.

TCMB Aralık ayında ise beklentilerin üzerinde 200 baz puanlık artışa gitmiş ve sıkı duruşun "enflasyonda kalıcı düşüşe ve fiyat istikrarına işaret eden güçlü göstergeler oluşana kadar kararlılıkla" sürdürüleceğini belitmişti.

Credit Suisse tarafından yayımlanan bir raporda enflasyonda zorlu bir seyir olduğuna dikkat çekilerek, "Politika faizinin 2021 sonu için belirlenen hedefe ulaşabilmek adına mevcut seviyesinden (belki 50-150 baz puan) yukarıda olması gerektiğini düşünüyoruz ancak TCMB'nin bu sıkılaştırmayı piyasa koşullarında daha belirgin bir baskı olmadıkça gerçekleştirmesini beklemiyoruz. Bizce en olası senaryo, PPK'nın %17 seviyesindeki politika faizini 2021'in ortasına kadar koruduktan sonra yılın ikinci yarısında kademeli olarak %14'e indirmesi" görüşüne yer verildi.

POLİTİKA FAİZİNİN YIL SONUNDA %13.25'E DÜŞMESİ BEKLENİYOR

Reuters anketinde 2021 sonu politika faizi için tahmin veren 16 katılımcının medyan beklentisi %13.25 seviyesinde. 2021 sonu için beklentiler %10-17 bandında.

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) 2020 yılında TL'deki değer kaybının yarattığı geçişkenlik etkisi ve gıda kalemi öncülüğünde %14.6'ya yükseldi. Beklentilerin de üzerinde gelen bu artışla birlikte yıllık enflasyon Ağustos 2019'dan beri yeni en yüksek seviyelere geldi.

TCMB Başkanı Naci Ağbal ise 2021 sonu için %9.4 tahminini ara hedef olarak telafuz etti ve buna ulaşmakta kararlı olduklarını belirtti.

TCMB'nin bugün yayımlanan beklenti anketinde ise yılsonu enflasyon beklentileri bankanın %9.4 tahmininden oldukça yukarıda, %11.15 seviyesinde şekilleniyor. TCMB'nin PPK toplantısı sonrası ay sonunda gerçekleştireceği enflasyon raporu da piyasada yakından takip ediliyor.

Beklenti anketinde ayrıca yılın ikinci yarısından itibaren faiz indirimi tahminleri de öne çıkıyor. Gelecek üç ay içinde politika faizinde değişim beklenmezken, 12 ay sonraki politika faizi beklentisi %13.28 seviyesinde.

Yavaşlayan ekonomiyi canlandırmak için 2019 Temmuz ayında faiz indirimlerine başlayan Merkez Bankası, koronavirüs salgını başında da faiz indirimlerini sürdürdü. Banka Murat Uysal başkanlığında politika faizini bir yıldan kısa bir sürede %24'ten %8.25'e çekmişti.

TCMB daha sonra bir kısmı politika faizinden sıkılaştırmalara yönelse de, piyasalar o dönemdeki sıkılaştırmayı enflasyondaki yükselişi engellemeye yeterli bulmamıştı. TL'de sert değer kayıpları yaşanmış, ardından da ekonomi yönetiminde değişiklik olmuştu.



