TDV’den hem zam hem de tehdit

17 Ocak 2021 Pazar, 02:00

Son çare olarak Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne (CİMER) başvuran esnaf, “Doğrudan vakfa müracaat etmeniz gerekmektedir” yanıtını almıştı. Vakıf ise esnafın derdine kulak vermek yerine yeni yılda kiralara yüzde 12 zam yaptı. Esnaf bu kez tek gelir kaynakları olan dükkânlarından atılma tehlikesiyle karşı karşıya.

‘SUS SUS İŞARETİ’

Bingöl Merkez’de bir dükkân işleten esnaf, “Kiramı ödeyemediğim için vakıf yöneticilerinden biri tarafından dükkândan atılmakla tehdit edildim. Kapalı dükkânın kirasını ben nasıl ödeyeyim. Bizim sorunlarımıza kulakları tıkalı herkesin. Kimse gelip derdiniz ne diye sormuyor. Vali bir gün esnaf ziyareti yapıyordu. Bir esnaf kira meselesini söylemek istedi ama valinin yanındaki bazı yetkililer ‘sus sus’ işareti yaptı. Biz ne kadar üstlerine gidersek gidelim hep onların dediği oluyor. Bizim pasajda 54 tane dükkân var. Sadece birkaçımızın sesi çıkıyor. Devir onların devri. Çoğu insan ekmeğinden olur diye sesini çıkaramıyor” dedi.

Başka bir esnaf ise “Sözlü olarak resmen tehdit ettiler ama dükkanı boşaltın diye yazılı bir şey vermediler henüz” ifadelerini kullandı.