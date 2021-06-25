Teftişten önce şüphelendiren hırsızlık

25 Haziran 2021 Cuma, 16:04

Diyarbakır’da bir süre önce başhekimi Dr. Muhammed Asena’nın önceden imzaladığı tarihsiz istifa dilekçesi ile görevden alındığı Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde ilginç bir hırsızlık olayı yaşandı. Hastanede bulunan Sağlık Bakanlığı müfettişinin incelemesinden bir gece önce, tartışmaların odağında bulunan sağlık kurulunun ana bilgisayar kasası çalındı. Hırsızlık esnasında güvenlik kamerasının yönünün değiştirildiği belirtilirken polis parmak izi örnekleri alarak kameraları incelemeye aldı.

Başhekiminin görevden alınması ile tartışmaların odağında bulunan Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde önceki gece ilginç bir hırsızlık olayı yaşandı. Aynı zamanda salgın hastanesi statüsünde olan hastanede, bakanlıktan gelen bir müfettişin incelemek istediği sağlık kuruluna ait bilgilerin bulunduğu ana bilgisayar bulunamadı. Medyascope'tan Ferit Aslan'ın haberine göre ana bilgisayarın kasası çalındı.

Başhekim Dr. Muhammed Asena’nın “tarihsiz istifa dilekçesi” ile görevden alındığı iddialarının ardından Sağlık Bakanlığı hastaneye bir müfettiş göndermiş ve özellikle sağlık kurulu raporlarının incelenmesi talep edilmişti. Bir müfettiş çalışmalarını sürdürürken sağlık kurulu ile ilgili son beş yıllık kayıtlara bakılması için bakanlıktan iki müfettiş daha istenmişti. Bakanlıktan müfettişler gelmeden gerçekleşen hırsızlık olayı soru işaretlerine neden oldu.

Hırsızlık olayında, sadece sağlık kurulu heyetinin sorumlusunun odasındaki ana bilgisayar kasasının çalınması, söz konusu bilgisayarda önemli kayıtların olduğunu gösterirken polisin incelemesi sürüyor.