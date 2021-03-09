Tehdit edildiğini söyleyen Nükhet Duru, hakkındaki iddiaları yanıtladı
Nükhet Duru, belgeselin dijital platformda izinsiz olarak yayınlandığını ifade ederek hakkının yendiğini söyleyen projenin yönetmeni Mustafa Tunç'un (Mu Tunç) açıklamalarına yanıt vererek, "Mustafa Tunç’un şahsıma ve belgesele yönelik sözlerinin tamamı uydurmadır" dedi.
Nükhet Duru’nun geçen yıl yayınlanan son albümü “Hikayesi Var”ın hazırlanma sürecini anlatan “Duru Olmak” belgeseliyle ilgili sular durulmadı. Duru, belgeselin dijital platformda izinsiz olarak yayınlandığını ifade ederek hakkının yendiğini söyleyen projenin yönetmeni Mustafa Tunç'un (Mu Tunç) açıklamalarına yanıt verdi. "Bu gerçek dışı suçlamaların hedefi olmaktan, ticari hırslarına beni malzeme etmek isteyen 2-3 kişinin var olmayan bir ‘emek sömürüsü’ demagojisine alet edilmekten ötürü çok kırgınım" diyen Duru, "Mustafa Tunç’un şahsıma ve belgesele yönelik sözlerinin tamamı uydurmadır” dedi.
“Bu kişi ‘Nükhet Duru’ ve ‘Hikayesi Var’ albümü üzerine kurulu bir belgeseli (ki proje bize aittir) tek başına sahiplenmek ve 45 yıldır sanat hayatıma vermekte olduğum emeği yok saymak gibi bir hadsizlik içindedir!” diyen Nükhet Duru, "Belgeselde senaryo olmadığı halde montajda adını belgesele senarist yazdıracak kadar hukuk tanımazlık edebilmiştir" ifadelerini kullandı.
Belgeselin kayıtlarına Mu Tunç’un el koyduğunu söyleyen Duru, şunları kaydetti:
“Belgeselin yayını için yapımcımızın dijital platform ile anlaşması sonrasında Tunç’un tutumu şantaja dönüşmüştür. Önce telefonlara cevap vermemiş, sonra da taleplerini yükseltip, yapımcımıza baskı kurmaya çalışmıştır.
Kişi hızını alamamış 'Dijital platform gelirinin tamamını istiyorum, yoksa basında Nükhet Duru aleyhine konuşacağım' diyerek tehdit etmiştir. Belgeselin (Dijital platforma yüklenen dışında) bir kopyası dahi elimizde yoktur, Mustafa Tunç kayıtlara el koymuştur."
Nükhet Duru ayrıca, "Belgeselin tüm masraflarını ve maliyetini yapımcı firma ödemiştir, Mustafa Tunç’a da ücretleri ödenmiştir. Tüm bunlar belgelidir, mahkemeye ibraz edilecektir" diye konuştu.
MUSTAFA TUNÇ NE DEMİŞTİ?
Mustafa Tunç da şunları dile getirmişti:
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