Tehdit edilmişti: Nihat Doğan'dan MHP'li isme yanıt

30 Ağustos 2021 Pazartesi, 12:34

Şarkıcı Nihat Doğan ve MHP'li bazı isimler arasında başlayan 'tehdit' tartışması devam ediyor. Show TV'de Kürtçe konuşan kadını yayından aldığı için sosyal medyada büyük tepki çeken sunucu Didem Arslan Yılmaz'a, şarkıcı Nihat Doğan da tepki göstermiş ve peş peşe tweetler atmıştı. Nihat Doğan, Türkler ve Kürtler ile ilgili paylaşımlar da yapmıştı.

Doğan, Twitter hesabından yayımladığı mesajda, 'Malazgirt Zaferi'nin sadece Türklere değil, Kürtlere de ait olduğu' şeklinde görüş bildirmiş, bir sonraki paylaşımında ise "Malazgirt kapılarını Alparslan’a, Mervaniler (Kürtler) açmıştır Malazgirt Zaferi Kürtlerin de zaferidir, zaferimizi çalmayın" ifadelerini kullanmıştı.

MHP'Lİ İSİM, DOĞAN'I BOĞMAKLA TEHDİT ETMİŞTİ

Sosyal medya hesabından bir açıklama yayımlayan Nihat Doğan, MHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Yaşar Kaba tarafından tehdit edildiğini açıklayarak, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye bir soru sormuştu.

Doğan, Bahçeli'yi etiketlediği paylaşımında, "İstanbul il başkan yardımcınız beni boğmakla ölümle tehdit ediyor. Gökhan bey Kürt ölür Kürt eğilmez Yumruk yapılmış el her daim Boğmak öldürmek tehdit etmekten başka hiç bir vasfı olmayan bu adam partinize yakışıyor mu ? syn @dbdevletbahceli" açıklamasında bulunmuştu.

İKİNCİ TEHDİT: 'ÜLKÜCÜ TEHDİT ETMEZ, GEREĞİNİ YAPAR"

Nihat Doğan'a gelen tehdit mesajlarına tepkiler sürerken, ünlü türkücüye son olarak MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Özel Kalem Müdür Yardımcısı M. Bilal Aydın'dan yanıt gelmişti.

Aydın, Doğan'a, "Ülkücü tehdit etmez, gerekirse eğer gereğini yapar embesil Nihat! Düğmene kim bastı bilmiyorum ama sürekli ‘kürt’ kimliğini kullanıp ayrıştırıyorsun. ‘Bin yılda karıldı bu ülkenin harcı, ayrıştırmak kimin harcı!’ diyen Liderin evlatlarının kesip attığı tırnak bile olamazsın" diye karşılık vermişti.

NİHAT DOĞAN'DAN MHP'Lİ İSME YANIT: YILDIRAMAZLAR

Son olarak Nihat Doğan, kendisine yönelik "Ülkücü tehdit etmez gereğini yapar" ifadelerini kullanan Devlet Bahçeli'nin Özel Kalem Müdür Yardımcısı M. Bilal Aydın'a sosyal medya üzerinden yanıt verdi.

Twitter hesabından bir paylaşım yapan ünlü türkücü, şu ifadeleri kullandı:

"Bir ülkeyi yasalarını yapanlar değil, ağıtlarını yakanlar yönetir. Bu zikri zifiri, geçmişi karanlık geleceği meçhul,hayatları boyunca Cin Ali den başka kitap okumamış, ilim bilim, aydınlık, özgürlük düşmanı,çakma kabadayı özentileri bilsinler ki beni tehdit ile yıldıramazlar."