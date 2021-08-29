MHP’li isimden Nihat Doğan’a: "Ülkücü tehdit etmez gereğini yapar"

29 Ağustos 2021 Pazar, 16:50

Show TV'de Kürtçe konuşan kadını yayından aldığı için sosyal medyada büyük tepki çeken sunucu Didem Arslan Yılmaz'a, şarkıcı Nihat Doğan da tepki göstermiş ve peş peşe tweetler atmıştı. Nihat Doğan, Türkler ve Kürtler ile ilgili paylaşımlar da yapmıştı.

Doğan, Twitter hesabından yayımladığı mesajda "Malazgirt Zaferi Türk zaferi değil. Türk ve Kürtlerin zaferidir. Alparslan'ın cihad çağrısına dönemin Kürtleri Med İmparatorluğu, 10 bini atlı olmak üzere 40 bin kişi ile katılmıştır. Türklere Anadolu'nun kapılarını açan da Kürtlerdir. Yalan tarihin kölelerini azad edeceğim" ifadelerini kullanmıştı.

Daha sonra bu paylaşımını kaldıran ünlü türkücü, yeni bir paylaşım daha yaparak kendisine gelen eleştirilere yanıt vermişti:

"Bugün Kürtçe dilini inkar edenlerin, 1000 yıl önce Sultan Alparslan’a destek vermiş Kürt devleti Mervaniler'i kabul etmesini beklemek ahmaklıktır." diyen Doğan, "Malazgirt kapılarını Alparslan’a, Mervaniler (Kürtler) açmıştır Malazgirt Zaferi Kürtlerin de zaferidir, zaferimizi çalmayın."

MHP'Lİ İSİM DOĞAN'I BOĞMAKLA TEHDİT ETTİ

Son olarak bugün bir açıklama yayınlayan Nihat Doğan, MHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Yaşar Kaba tarafından tehdit edildiğini açıklayarak, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye bir soru sordu.

Doğan, Bahçeli'yi etiketlediği paylaşımında, "İstanbul il başkan yardımcınız beni boğmakla ölümle tehdit ediyor. Gökhan bey Kürt ölür Kürt eğilmez Yumruk yapılmış el her daim Boğmak öldürmek tehdit etmekten başka hiç bir vasfı olmayan bu adam partinize yakışıyor mu ? syn @dbdevletbahceli" açıklamasında bulundu.

MHP'DEN İKİNCİ TEHDİT: 'ÜLKÜCÜ TEHDİT ETMEZ, GEREĞİNİ YAPAR"

Nihat Doğan'a gelen tehdit mesajlarına tepkiler sürerken, ünlü türkücüye son olarak MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Özel Kalem Müdür Yardımcısı M. Bilal Aydın'dan yanıt geldi.

Aydın, Doğan'a, "Ülkücü tehdit etmez, gerekirse eğer gereğini yapar embesil Nihat! Düğmene kim bastı bilmiyorum ama sürekli ‘kürt’ kimliğini kullanıp ayrıştırıyorsun. ‘Bin yılda karıldı bu ülkenin harcı, ayrıştırmak kimin harcı!’ diyen Liderin evlatlarının kesip attığı tırnak bile olamazsın" diye karşılık verdi.