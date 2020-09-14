Tehlikeli ithalat

14 Eylül 2020 Pazartesi, 05:00

Öztunç’un partisinin Merkez Yönetim Kurulu’na sunduğu bilgi notunda şunlar yer aldı:

Yarım milyon tonu aştı: Çin, Malezya, Vietnam, Taylan, Hindistan gibi ülkelerin atık ithalatıyla ilgili kısıtlamalarının da etkisiyle Türkiye’nin atık ithalatı arttı. TÜİK verilerine göre, 2009 yılında, 7 bin 169 ton olan plastik atık ithalatı, 2019 yılı ekim ayı itibarıyla yıllık 524 bin 580 tona çıktı.

Tehlikeli atıklar da yer alıyor: Tehlikeli atık iddiası gündeme geliyor. İthal edilen atıkların karışık kodla getiriliyor olması; ithalat yolu ile tehlikeli atıkların da Türkiye’ye ulaştığı yönünde şüphelere neden oldu. Gümrüklerde “dönüştürülebilir atık” diye beyan edilerek, sahte beyanla yurda getirilen tonlarca çöpün Türkiye’nin çeşitli yerlerine döküldüğü iddiaları gündeme getiriliyor.

Dönüştürülmesi zarar veriyor: İthal edilen atıkların içinde pestisit ve ilaç ambalajları, hastane atıkları, madeni yağ ambalajları gibi tehlikeli atık sınıfına giren atıklar da bulunuyor. Bu durumda atıkların geri dönüşümleri mümkün olmuyor veya geri dönüştürülmeleri için daha fazla enerji ve suya ihtiyaç duyuluyor.