Tekel bayileri AKP'nin yasa teklifine tepki gösterdi: On binlerce esnaf işsiz kalacak

27 Haziran 2020 Cumartesi, 14:05

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar tarafından yapılan yazılı açıklamada "Saat 22:00’den sonra alkol satışına yönelik cezaların üst sınırı 320 bine kadar artırılırsa, on binlerce esnaf işsiz kalabilir. Pandemi sürecinde yaşanan zorluklar sürerken, alkol satış yasağı 24:00’e çekilmeli" dedi.

'150 BİN KİŞİ İŞSİZ KALABİLİR''

Sputnik'in aktardığı açıklamada, "Gıda, Tarım ve Orman Alanında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Teklifi” ‘nde alkollü içecekler satışına yönelik maddelerin yer aldığını görüyoruz. Alkollü içeceklerin satışına yönelik alınmaya çalışılan önlemleri anlıyoruz. Bununla birlikte anayasadaki ticaret özgürlüğünün ve ticari hayatın sürdürülebilirliğinin dikkate alınmasının öneminin altını yeniden çizeriz. Orantısız düzenleme ve yaptırımların binlerce işletmeyi kapanma noktasına getirebileceğini ve 150 bin kişiyi işsiz bırakıp, ailesiyle birlikte geçim sıkıntısına sürükleyeceğini ifade etmek isteriz" denildi.

'DÜKKÂNIMIZ AÇIK AMA SATIŞ YAPAMIYORUZ'

Dündar açıklamasına "Covid-19 döneminde ciddi bir iş ve gelir kaybına uğradık. 22:00 sonrası alkol satışının yasak olması bu olumsuz etkiyi daha da artırdı. Çoğumuzun ruhsat saatlerinin 01:00 ‘e kadar geçerli olmasına rağmen 22:00 sonrası alkol satışı yapılamamasının nedenini zaten anlamakta güçlük çekiyoruz. Dükkânımız açık ama satış yapamıyoruz. Bunun sonucunda birçok durumda müşteri ile karşı karşıya kalıyor ve hatta şiddet görüyoruz" diye devam etti.

'YASAKLAR 24:00'E ÇEKİLMELİ'

Üst sınırı 320 bin lira olan bu cezalar yürürlüğe girdiği takdirde pek çok esnafın ticari hayatının sonlanacağına işaret eden Dündar "Ekonominin belirsiz olduğu ve on birlerce küçük esnafın ayakta durmakta dahi zorlandığı böylesi bir pandemi sürecinde biz yeni yaptırımlar değil ticaretimizin sürdürülebilirliğine can suyu olacak düzenlemeler görmeyi bekliyoruz. Zaten anayasamızın ilgili maddesinde de devletimizin esnafları ve esnaf faaliyetlerini desteklemesi gerektiği de açıkça düzenlenmiştir. Talebimiz, 22:00 yasağının 24:00’e çekilmesi ve insanların sağlık politikaları kapsamında evde kalmaya teşvik edildiği bu süreçte, evlere teslim yönteminin önünün açılmasıdır" ifadelerini kullandı.