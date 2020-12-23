Tekel bayileri önünde “lanet” bildirisi dağıttılar: “Çalışana yasak, meczuba serbest"

23 Aralık 2020 Çarşamba, 15:10

CHP Genel Başkan Yardımcısı, Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, yazılı açıklama yaparak Ankara, Çankırı, Konya başta olmak üzere birçok şehirde Tekel bayilerine “tehdit” mektupları gönderildiğini söyledi. Veli Ağbaba, esnafın sadece tekel ürünleri değil, ekmekten süte, sebzeden çereze pek çok ürünü sattığını, ancak kısıtlamanın sadece tekel bayilerine yapılmış gibi bir algı oluşturulduğunu belirtirken şu açıklamayı yaptı:

“Kahvehaneleri kumarhane görüp aylardır kapalı tutuyorlar. Tekel bayilerini şamar oğlanına çevirip aç-kapa yapıyorlar. Bu da yetmemiş gibi esnafı tehdit eden meczupları görmezden geliyorlar. Ankara’da işsiz kalan kafe çalışanları, garsonlar, komiler basın açıklaması yapmak isteyince copları çıkaranlar, aynı şehirde 'içki satan, alan ve aracılık edenler lanet edilmiştir' diye yazılı broşürleri dükkan dükkan gezip dağıtanlara ses çıkarmıyor”

"İŞLETME SAHİPLERİ TEHDİTLERE KARŞI KORUMA İSTİYOR"

İşletme sahiplerinin bu kişilere karşı devletten koruma istediğini söyleyen Ağbaba, “En az 155 bin Tekel esnafı devletin verdiği izin ve ruhsatla hukuki yollarla evine ekmek götürüyor. Onları lanetleyenler hukuk düzenimizi, bireysel özgürlüklerimizi de hedef alıyor. Biz, CHP olarak, bu mektupların kaynağının ve esnaflarımıza baskın yapan bu kişilerin ortaya çıkması için girişimlere devam edeceğiz” dedi.