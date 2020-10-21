Tekelciler eylem yapacak: Kendini yakmak isteyen meslektaşlarım var

21 Ekim 2020 Çarşamba, 14:59

Birçok tekel bayisi yüksek cezalar nedeniyle kapısına kilit vurmak durumunda kalırken, bu durumun zincir marketlerin işine geldiğini belirten tekel bayileri, cezaların daha da arttırılmasının kendilerini tasfiye etmeyi amaçladığını belirtiyor.

soL’da yer alan habere göre; Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, seslerini duyurmak için eylem yapacaklarını söylerken, söz konusu düzenlemenin kendileri için idam fermanı, tasfiye anlamına geldiğini dile getirdi.

‘DÜNYADA EMSALİ YOK’

Aybaş, şunları kaydetti:

“Bu yasa resmen boynumuza takılmış bir ilmiktir, idam fermanıdır. Biliyoruz ki daha önce de birçok kez isyan ettiğimiz bu durum, düzmece tutanaklarla tekel bayisi esnafını tasfiye etme yasasıdır. Hiçbir tekel bayisi bu cezayı ödeyemez, ödemeyi bırak hiçbir tekel bayisinde 320 bin liralık sermayesi yok. Dünyada emsali olmayan bir ceza ve yasadır. 5 yıl içinde bu cezayı 3 kere yiyenin ruhsatı iptal edilecekmiş. Bir kere yese bu cezayı zaten bitmiş demektir.”

‘KENDİNİ YAKMAK İSTEYEN MESLEKTAŞLARIM VAR’

“Hükümet acilen AVM'ler ve zincir marketler için yasa çıkartmalı” talebinde bulunan Aybaş, “Zincir marketlerden alkol satışı kaldırılacak, bizler de ruhsat saatinde dükkanlarımızı kapatacağız. Yoksa bu işin sonu intihardır. Cezalardan dolayı kendini yakmak isteyen meslektaşlarım var” diye konuştu.

‘ÜLKE GENELİNCE EYLEM YAPACAĞIZ’

Aybaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu düzenleme tekel bayileri için ölüm fermanıdır, bir esnaf grubunun yok olmasıdır, mahallelerin ışıklarının sönmesi demektir. Avrupa’dan örnek alınan bu yasanın sadece biz tekel bayilerine uygulanması eşitsizliktir. Küçük esnafı korumak gerekirken zincir marketlere boğdurmaktır. Türkiye genelinde bütün illerden meslektaşlarımızla sesimizi iktidara duyurmak için ülke genelinde eylem yapacağız.”