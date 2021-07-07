Tekfen Vakfı Müzik Bursu için başvurular başladı
Tekfen Vakfı, lisans eğitimini yurt dışında batı müziği çalgısı dalında yapmak isteyen öğrencilere burs veriyor. Son başvuru tarihi ise 25 Temmuz.
Türkiye’nin önemli özel sanat kurumları arasında yer alan Tekfen Vakfı, klasik müziğe olan desteğini, 2019 yılında başlattığı Müzik Bursu programı ile bu yıl da sürdürüyor. Başta Tekfen Filarmoni olmak üzere, Türkiye'deki orkestralar için yetkin müzisyenler yetiştirmek amacıyla sağlanacak olan burs, lisans düzeyindeki yurt dışı eğitim kurumlarında geçerli olacak.
Burs, kendine kariyer hedefi olarak orkestra müzisyenliğini seçen tüm lisans öğrencilerini kapsıyor.
Kazanan bursiyer, Eylül 2021-Haziran 2022 tarihleri arasında, aylık 750 Avro, 10 ay toplam 7.500 Avro tutarında burstan faydalanabilecek.
Başvurular www.tekfen.com.tr adresi üzerinden 25 Temmuz 2021 tarihine kadar devam edecek.
ÇEVRİMİÇİ YAPILACAK
Özgeçmiş ve bir audio/video kaydı ile online olarak yapılacak ilk başvurunun ardından, 2’nci aşamaya geçmeye hak kazanan adaylardan, zorunlu eser listesinden seçecekleri bir eser ile kendi tercih ettikleri bir eseri gelişen pandemi koşullarına bağlı olarak, jüri önünde yüz yüze ya da çevrimiçi olarak icra etmeleri talep edilecektir. Jüri, Tekfen Filarmoni daimi şefi Aziz Shokhakimov ve orkestranın grup şefleri, öğretim üyelerinden oluşuyor.
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