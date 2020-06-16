Tekiner ve Yükselbaba, katledilişlerinin 40. yılında anılıyor

16 Haziran 2020 Salı, 12:25

Geçmiş dönem CHP Nevşehir İl Başkanı ve milletvekili olan Mehmet Zeki Tekiner ile CHP üyesi Yavuz Yükselbaba, 17 Haziran 1980 tarihinde gerçekleştirilen silahlı saldırı sonucu öldürülmüştü. Halkı korkuya sürükleyerek infial yaratmak amacıyla gerçekleştirilen ve 12 Eylül’e giden yolun kilometre taşlarından biri olan Tekiner cinayeti sonrası, cenaze töreninde bile saldırılar devam etmiş; kalabalığın üzerine açılan ateş sonucunda Tekiner’in tabutuna 13 kurşun isabet etmişti. Tekiner ve Yükselbaba’yı öldüren katillere cinayetlerin emrini verenler ise aradan geçen 40 yıla rağmen hala bulunmadı.

CHP İstanbul İl Başkanlığı da İl Başkanı Tekiner ve Yükselbaba’yı katledilişlerinin 40. yılında unutmadı.

CHP İstanbul İl Başkanlığı, faili meçhul cinayetlerin aydınlatılması amacıyla kurulan Toplumsal Bellek Platformu ile birlikte, “Adalet ve hakikat peşinde 40 yıl” sloganıyla CHP Nevşehir İl Başkanı Mehmet Zeki Tekiner ve CHP üyesi Yavuz Yükselbaba için bir online anma programı düzenleyecek.

Toplumsal Bellek Platformu’nun kurulmasına öncülük eden CHP İstanbul İl Başkanı Dr. Canan Kaftancıoğlu’nun da katılacağı etkinlik, 17 Haziran saat 21.00’de gerçekleştirilecek.

Etkinliğe Kaftancıoğlu ile birlikte M. Zeki Tekiner’in kızı Aylin Tekiner, Yavuz Yükselbaba’nın oğlu Oğuz Yükselbaba, 2007 yılında katledilen Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in oğlu Arat Dink ve yazar Tanıl Bora da konuşmacı olarak katılacak. Tarihçi yazar Eylem Delikanlı’nın moderatörlüğünde gerçekleştirilecek anma töreni, CHP İstanbul ve Toplumsal Bellek Platformu’nun sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanacak.