Tekirdağ'da 2 askere FETÖ gözaltısı

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Tekirdağ'da 2 asker gözaltına alındı.

DHA
26 Haziran 2020 Cuma, 12:05
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Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturmasında, Tekirdağ'da görevli 2 asker hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçlamasıyla yakalama kararı çıkardı.

Karar üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Malkara Merkez Komutanlığı'nda görevli subay N.A. ile Çerkezköy 3'üncü Zırhlı Tugay Komutanlığı'ndan astsubay M.G.'yi gözaltına alındı.

Şüphelilerin, soruşturmanın yürütüleceği Konya'ya gönderileceği belirtildi.


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