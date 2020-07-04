Tekirdağ'da iş cinayeti: Arıtma tesisi inşaatındaki göçükte 1 işçi öldü

04 Temmuz 2020 Cumartesi, 10:59





Ergene Organize Sanayi Bölgesi'ndeki arıtma tesisi inşaatının tünel kazma ve boru döşeme çalışmaları sırasında dün akşam saatlerinde göçük meydana geldi. Göçükte toprak altında kalan 4 işçiden 3'ü, kendi imkanları ile çıktı. Toprak altındaki Mehmet Çetin’i kurtarmak için bölgeye ekipler sevk edildi. İş makinelerinin de kullanıldığı çalışmayla kurtarılan Çetin, Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak Çetin, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Ergene İlçe Jandarma Komutanlığı'nın olayla ilgili soruşturması sürüyor.



