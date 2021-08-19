Tekirdağ'da piknik alanında bulunan kafatası ve kemiklere inceleme
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, piknik alanında insana ait olduğu belirtilen kafatası ve kemikler bulunurken, inceleme için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Çorlu'nun Zafer Mahallesi'ndeki TEMA piknik alanında koyun otlatan çoban, kafatası ve kemikleri görünce polise haber verdi. İhbarla bölgeye gelen polis ekipleri ile cumhuriyet savcısı, inceleme yaptı. İnsana ait olduğu belirtilen kafatası ve 3 kemiğin yanında iç çamaşırı da bulundu.
Kafatasında ise protez olduğu tespit edildi. Kafatası ve kemikler, incelenmek üzere İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. İlçe Emniyet Müdürlüğü ise bulunan kafatası ve kemiklerin, kayıp kişilere ait olabileceği ihtimali üzerine kayıp başvurusu yapanları incelemeye aldı.
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