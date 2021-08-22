Tekirdağ'da traktörün devrilmesi sonucu sürücü öldü

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü.

AA
22 Ağustos 2021 Pazar, 21:05
Tekirdağ'da traktörün devrilmesi sonucu sürücü öldü
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Yavaşça Mahallesi'nde Seçkin Akıncı (26) idaresindeki traktör tarla yolunda devrildi. Vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

ÖLDÜĞÜ BELİRLENDİ

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Akıncı'nın öldüğünü belirledi.




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