Tekirdağ'da traktörün devrilmesi sonucu sürücü öldü
Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü.
Yavaşça Mahallesi'nde Seçkin Akıncı (26) idaresindeki traktör tarla yolunda devrildi. Vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
ÖLDÜĞÜ BELİRLENDİ
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Akıncı'nın öldüğünü belirledi.
Video Haberler
- Erdoğan harçlık dağıttı
- İlk defa canlı olarak görüntülendi
- İstanbul'da evde yılan paniği
- 'Daire 16 Özay' Türkiye'nin gündeminde
- CHP'li isimden Erdoğan'ı kızdıracak video
- Taliban'dan Afganistan bayrağı taşıyanlara müdahale
- At arabasından düştü, kaymakam açıklama yaptı
- Antalya'da otelde yangın paniği!
- Afganlar, çocuklarını ABD askerlerine teslim etti
- Erken seçim sorusuna kahkahalı A Haber yanıtı
En Çok Okunan Haberler
- Sinovac aşısı yaptıranlara uyarı
- Çeşme'de gece kulübü önünde cinayet!
- AKP'li vekilden polise hakaret
- Milyonluk vurgun için harekete geçildi
- Sunucu Okan Karacan hakkında 'cinsel taciz' soruşturması
- Meteoroloji'den gök gürültülü sağanak uyarısı
- Çok konuşulacak iddia! 27 yıl sonra ortaya çıktı
- TFF Başkanının inşaat firması Süper Lig takımının ortağı
- Maske tartışması büyüdü, otobüs karıştı
- Trabzon Havalimanı'nın altından 5'li çete çıktı