4 yaşındaki çocuk trafik kazasında hayatını kaybetti

Karabük'te yolun karşısına geçmeye çalışırken hafif ticari aracın çarptığı çocuk hayatını kaybetti.

AA
22 Ağustos 2021 Pazar, 21:03
4 yaşındaki çocuk trafik kazasında hayatını kaybetti
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Alınan bilgiye göre, E.Ç. (46) yönetimindeki hafif ticari araç, Karabük-Ankara kara yolu Cumayanı köyü yakınında yolun karşısına geçmek isteyen İsmail Kılıç'a (4) çarptı.

HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bir otomobille Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan çocuk, kurtarılamadı.

Sürücü E.Ç. ise jandarma tarafından gözaltına alındı.


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