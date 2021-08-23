Tekne gezisi facia ile sonuçlandı

Sakarya'da eğlenmek için tekneyle göle açılan dört kişiden birisi suya atlayıp gözden kayboldu. Teknedekilerden birisi de atlayıp arkadaşını kurtarmak istedi. İhbar üzerine gelen AFAD ekipleri üç kişiyi kıyıya çekti. Suda kaybolan kişiyi arama çalışmaları ise devam ediyor.

(İHA)
23 Ağustos 2021 Pazartesi, 23:32
Tekne gezisi facia ile sonuçlandı
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Olay; akşam saatlerinde Dereköy mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre Cihan G., Vural T., Hümeyra G. Y. ile Sümeyye H. G. eğlenmek için küçük tekne ile göle açıldı. Bir süre sonra Cihan G. suya atlayarak yüzmek istedi.

Suda kaybolan Cihan G.’yi kurtarmak için Vural T. suya atladı. İhbar üzerine olay yerine AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Teknede bulunan Hümeyra G. Y. ile Sümeyye H. G. AFAD ekipleri tarafından kıyıya alındı. Vural T. ise ekipler tarafından sudan çıkartıldı. Üç arkadaş ambulans ile hastaneye kaldırılırken, kayıp olan Cihan G.’yi arama çalışmaları sürüyor.


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