Teknik direktör çıldırdı: Oyuncuları milli takıma göndermem

04 Mart 2021 Perşembe, 13:02

Premier Lig’in 29. haftasında bugün Chelsea’yi ağırlayacak Liverpool’da Jurgen Klopp, maç öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. İngiliz hükümetinin seyahat konusunda riskli bulduğu ülkelere gidecek futbolcuların dönüşlerinde karantinaya alınmalarının kesinleşmesi halinde Alman teknik adam oyuncularını milli maçlara göndermeyeceğini açıkladı. Bu ayın sonunda liglere verilecek milli maç arasında Alisson, Fabinho ve Roberto Firmino Kolombiya ve Brezilya’ya, Diego Jota Portekiz’e, Sadio Mane ve Naby Keita ise Eswatini ve Namibya’ya seyahat etmek zorunda kalacak. Oyuncuların gideceği bu ülkeler İngiliz hükümetinin belirlediği kırmızı listede yer alıyor.

ÖNCELİK BİZ OLMALIYIZ

Jurgen Klopp konuyla ilgili şunları söyledi, ‘’ Bence FIFA, oyuncuları bu milli araya gönderme zorunluluğumuz olmadığı konusunda netti. Tüm kulüpler aynı sorunu yaşıyor. Milli takıma gidenler dönüşte 10 gün karantinada kalacak, bu mümkün değil. Federasyonların ihtiyaçlarını anlıyorum ama herkesi mutlu edemeyeceğimiz bir dönemdeyiz ve oyunculara kulüpler tarafından ödeme yapıldığını kabul etmeliyiz. Bu yüzden birinci öncelik biz olmalıyız. Hayatın bu bölümünde herkes mutlu olamaz. ‘’