Teknik direktörden golcüye 'kadın arkadaş' göndermeli uyarı
“Eğer bir kadın seninle dışarı çıkmak istemezse, onu zorlayamazsın. Geri çekil ve belki seni arar” sözleriyle dikkat çeken Tuchel, gündem yarattı.
İngiltere Premier Lig takımlarından Chelsea’nin Teknik Direktörü Thomas Tuchel, düzenlediği basın toplantısında Timo Werner’in gol vuruşları için ekstra antrenman yapmasını istemediğini söyledi.
Sezon başında RB Leipzig’den 47,5 milyon Sterlin’e transfer edilen ve oynadığı 27 maçta sadece iki gol atarak beklentilerin altında kalan Alman forvet, milli takım formasıyla da kötü formunu sürdürdü. Dünya Kupası Elemeleri’nde oynanan Makedonya maçında altıpas üzerinde net bir fırsatı değerlendiremeyen ve 2-1’lik mağlubiyetin sorumlusu olarak gösterilen Werner’e, Chelsea’deki hocası Tuchel’den destek geldi.
Düzenlenen basın toplantısında “Eğer bir kadın seninle dışarı çıkmak istemezse, onu zorlayamazsın. Geri çekil ve belki seni arar…” sözleriyle başlayarak Werner’in durumunu özetleyen Tuchel, şu ifadeleri kullandı:
“TİMO’YU HEDEF GÖSTERMEK İŞİN KOLAYI”
“İlk olarak İlkay Gündoğan’ın pası da çok iyi değildi. Bir fırsatı değerlendiremedi ve herkes bu konuda konuşmak için can atıyor. Bu durum biraz can sıkıcı. Gerçek şu ki, daha fazla süre alabilseydi, daha çok gol atardı. Timo’yu hedef göstermek işin kolayı ve bu asla kabul etmeyeceğim bir çözüm. Buraya döndüğü için mutluyum, çünkü burada güvende. Ondan beklentimiz çok. Evet, kendine güveni olmadığı bir andı.”
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