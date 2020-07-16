Teknik direktörlüğü bıraktı inşaatçı oldu
Deneyimli Rumen teknik adam Mircea Lucescu, ülkesinde Bükreş şehrinde apartman kompleksleri inşa ederek emlak sektörüne giriş yaptı.
Bir dönem Türkiye A Milli Futbol Takımı ile Galatasaray ve Beşiktaş'ı da çalıştıran Rumen teknik adam Mircea Lucescu futbolda ceketini asma kararı aldı.
Deneyimli Rumen teknik adam Mircea Lucescu, ülkesinde Bükreş şehrinde apartman kompleksleri inşa ederek emlak sektörüne giriş yaptı. 74 yaşındaki teknik adam, Rumen iş adamı Dimciu Tasu ile birlikte açık artırmada alınan bir arsada, içinde 200 apartman olan bir kompleksin inşaatına başladı.
74 yaşındaki deneyimli teknik adam kariyerinde, Shakhtar Donetsk, Beşiktaş, Galatasaray, Zenit gibi takımların yanı sıra Türkiye A Milli Takımı’nı da çalıştırdı.
Rumen teknik adam kariyeri boyunca, 8 Ukrayna Lig şampiyonluğu, 2 Türkiye Süper Lig şampiyonluğu, UEFA Kupası ve UEFA Süper Kupa gibi başarılar elde etti.
Lucescu, 33 milyon avroyu aşan serveti ile Romanya futbolunun en zengin isimlerinden birisi olarak görülüyor.
Kaynak: Sporx
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