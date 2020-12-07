Teknoloji devi Snowflake CEO‘sunun aylık geliri şaşırttı: 95 milyon dolar
ABD merkezli veri tabanı depolama şirketi Snowflake’in CEO’su Frank Slootman'ın aylık kazancının 95 milyon dolar olduğunu açıkladı.
Dünya'nın Teknoloji Merkezi Silikon Vadisi''nde faaliyet gösteren ABD merkezli veri tabanı depolama teknoloji şirketi Snowflake şirketinin 2020 yılının üçüncü çeyrek geliri geçen yılki döneme oranla yüzde 223 değer kazandı açıklandı.
Forbes, şirketin Hollanda doğumlu CEO ‘su Frank Slootman'ın şirketin başarısının faydalarından yararlandığını ve ayda 95 milyon dolar kazandığını açıkladı.
Yöneticinin ayrıca, firmanın performansına bağlı olarak artırılabilen 375 bin dolarlıık yıllık taban maaşı aldığı da ifade edildi.
FRANK SLOOTMAN KİM?
Slootman, Ekim 1958'de Hollanda'da doğdu. Hollanda Ekonomi Okulu'na girdi. 1977'de mezun oldu. Daha sonra, yedi yıldan fazla eğitim gördüğü Rotterdam Erasmus Üniversitesi'ne gitti. 1984 yılında Burroughs Corporation'da çalışmak üzere ABD'ye taşındı. Daha sonra da CEO olduğu Data alanına katılmadan önce Compuware ve yazılım şirketi Borland için çalışmaya devam etti. Slootman, boş zamanlarında bir denizci ve tekne yarışçısı. Bir zamanlar The Invisible Hand adında bir yat sahibi olduğu ve bir dizi uluslararası yarışmada birincilik derecesi elde etti.
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