Teknoloji devlerine darbe: Yasa tasarısı onaylandı

Güney Kore parlamentosu, Google ve Apple gibi büyük uygulama mağazası operatörlerinin, yazılım geliştiricilerini kendi ödeme sistemlerini kullanmaya zorlamasını engelleyen yasa tasarısını onayladı.

cumhuriyet.com.tr
01 Eylül 2021 Çarşamba, 09:34
Teknoloji devlerine darbe: Yasa tasarısı onaylandı
Abone Ol google-news

Sözcü'nün aktardığına göre, yazılımcıların başka ödeme sistemlerini kullanabilecek olmaları, fiilen Google veya Apple’a komisyon ödemek zorunda kalmayacakları anlamına geliyor.

Yasa, Apple ve Google tarafından uygulama mağazalarından yapılan alışverişlerden alınan yüzde 30 komisyonu engelleyen dünya üzerindeki ilk düzenleme olma niteliğini taşıyor.

Google sözcüsü Reuters’a yaptığı açıklamada, “Yüksek kaliteli bir işletim sistemini ve uygulama mağazasını destekleyen modeli sürdürürken bu yasaya nasıl uyulacağını düşüneceğiz ve önümüzdeki haftalarda daha fazlasını paylaşacağız” dedi.


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler