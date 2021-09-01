Teknoloji devlerine darbe: Yasa tasarısı onaylandı

01 Eylül 2021 Çarşamba, 09:34

Sözcü'nün aktardığına göre, yazılımcıların başka ödeme sistemlerini kullanabilecek olmaları, fiilen Google veya Apple’a komisyon ödemek zorunda kalmayacakları anlamına geliyor.

Yasa, Apple ve Google tarafından uygulama mağazalarından yapılan alışverişlerden alınan yüzde 30 komisyonu engelleyen dünya üzerindeki ilk düzenleme olma niteliğini taşıyor.

Google sözcüsü Reuters’a yaptığı açıklamada, “Yüksek kaliteli bir işletim sistemini ve uygulama mağazasını destekleyen modeli sürdürürken bu yasaya nasıl uyulacağını düşüneceğiz ve önümüzdeki haftalarda daha fazlasını paylaşacağız” dedi.