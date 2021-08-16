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iPAD MİNİ

Apple'ın eylülde iPad mini 6 ve iPad 9'u da tanıtacağı iddialar arasında. Yeni iPad mini'nin önceki nesillere göre daha ince çerçeveli bir tasarıma sahip olacağı belirtiliyor.

Cihaz 8.3 inç ekran ve USB-C bağlantı noktasına sahip olacak. iPad mimi 6'da A15 işlemci kullanılacak.

iPad 9'da ise daha ince bir kasa ve güncellenmiş dahili parçalar bulunacak.