Teknoloji perakendecisi kasım ayı alışveriş verilerini açıkladı
Teknoloji perakende firması Teknosa, kasım ayı alışveriş verilerini açıkladı. Firma, bir önceki yıla göre oyun konsolu, notebook, tablet ve elektrikli süpürgeye olan talebinin arttığını duyurdu.
Teknosa, kasım ayında gerçekleşen alışveriş verilerini açıkladı. Firmanın kasım ayı verilerine göre tüketiciler teknoloji alışverişi tercihlerini daha çok uzaktan eğitim ve ev içi eğlence ürünlerinden yana yaptı. Kasım ayında geçen yıla göre en fazla satış artışı yaşanan ürünler oyun konsolu, notebook, tablet ve elektrikli süpürge oldu. Satışlardan en fazla payı da sırasıyla telekom, bilgi teknolojileri – IT, tüketici elektroniği ve ev aletleri kategorileri aldığı belirtildi.
Geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre satışlarda yüzde 50’nin üzerinde büyüme kaydettiğini aktaran Teknosa, sepet tutarında ve ziyaretçi sayısında artış yaşanan bu dönemde online cirosunu da 3 kat artırdı. Online kanallarda en çok satan ürünlerin ise akıllı telefon, tablet, TV, notebook ve şarjlı süpürge olduğunu duyuruldu.
En Çok Okunan Haberler
- Erdoğan, 'yeni yasakları' açıkladı
- Saldırganları savunanlar şaşırtmadı!
- Katar’ın Borsa İstanbul için ödediği para belli oldu
- Merkel'den Türkiye açıklaması
- Erdoğan'a 'veto' çağrısı
- 'Berat Albayrak ülkeyi iflasa sürükledi, kaçıp gitti'
- Erdoğan’ın karşısında kim, ne oy alır?
- Koca, güncel koronavirüs verilerini açıkladı
- LPG’ye zam geliyor
- Öztrak'tan Erdoğan'a istifa çağrısı
Video Haberler
- Muhittin Böcek'ten hastane odasından ilk mesaj
- Koronavirüs testi yapan hemşireye böyle saldırdı!
- En kötü seviyeye ulaştı! Bu ilde sokağa çıkmak tehlikeli
- Bilim Kurulu üyesi İlhan'dan ilaç uyarısı!
- Deprem anında kahvesini içti, sakinliğiyle dikkati çekti
- Kar yağışı İstanbul’un kapısına dayandı
- 'Bırakın, evime ekmek götürüyorum!' sözleri gündem oldu
- Taşla saldıran kadın kendisini böyle savundu
- 144 katlı gökdelen böyle yıkıldı
- Beyoğlu'nda maske gerginliği... Şov yapıyorsunuz!
En Çok Okunan Haberler
- Erdoğan, 'yeni yasakları' açıkladı
- Saldırganları savunanlar şaşırtmadı!
- Katar’ın Borsa İstanbul için ödediği para belli oldu
- Merkel'den Türkiye açıklaması
- Erdoğan'a 'veto' çağrısı
- 'Berat Albayrak ülkeyi iflasa sürükledi, kaçıp gitti'
- Erdoğan’ın karşısında kim, ne oy alır?
- Koca, güncel koronavirüs verilerini açıkladı
- LPG’ye zam geliyor
- Öztrak'tan Erdoğan'a istifa çağrısı