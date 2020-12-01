Teknoloji perakendecisi kasım ayı alışveriş verilerini açıkladı

01 Aralık 2020 Salı, 13:39

Teknosa, kasım ayında gerçekleşen alışveriş verilerini açıkladı. Firmanın kasım ayı verilerine göre tüketiciler teknoloji alışverişi tercihlerini daha çok uzaktan eğitim ve ev içi eğlence ürünlerinden yana yaptı. Kasım ayında geçen yıla göre en fazla satış artışı yaşanan ürünler oyun konsolu, notebook, tablet ve elektrikli süpürge oldu. Satışlardan en fazla payı da sırasıyla telekom, bilgi teknolojileri – IT, tüketici elektroniği ve ev aletleri kategorileri aldığı belirtildi.

Geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre satışlarda yüzde 50’nin üzerinde büyüme kaydettiğini aktaran Teknosa, sepet tutarında ve ziyaretçi sayısında artış yaşanan bu dönemde online cirosunu da 3 kat artırdı. Online kanallarda en çok satan ürünlerin ise akıllı telefon, tablet, TV, notebook ve şarjlı süpürge olduğunu duyuruldu.