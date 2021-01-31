Teksas ütopyası tersine döndü

31 Ocak 2021 Pazar, 03:00

Bundan bir süre önce gene bu sayfalarda yazmıştım, Kaliforniyalılar her yıl yüz binleri bulan sayılarda Teksas’a taşınıyorlar diye. Kaliforniya gibi ABD’nin en iyi iklimi olan, en zengin, yüksek teknoloji eyaletinden yazları 40 derecelerden aşağı düşmeyen kurak bir eyalete niye taşınsın sorusuna pek çoklarının yanıtların arasında şunlar öne çıkıyordu: Yüksek gelir vergileri, uçuk ev fiyatları, benzin, gıda fiyatları... Örneğin Kaliforniya’da milyar dolarlık evler, Teksas’ta bir kaç yüz bin dolara alınabilir, artan para ile gelecekte daha rahat bir hayat geçirilirdi.

Hal böyle iken Teksas’ı bir ütopya olarak gören bir Kaliforniyalı olan Brett Alder de büyük bir umutla Teksas eyaletinin başkenti Austin’e yerleşenler arasına katıldı... Kendisi deneyimli ve üst düzeyde bir satış yöneticisidir. Ailesiyle birlikte Kaliforniya’nın en güney kenti San Diego’daki 186 metrekarelik evlerinden, Austin’deki iki kat daha büyük yüzme havuzlu bir eve taşınırlar. Ancak Alder derin hayalkırıklığı yaşar. Beklentisinin aksine Austin’i, San Diego’dan daha çok pahalı bulan Bay Alder, yazların dayanılmaz sıcağından en az iki ay daha serin yerlere gitme zorluğu nedeniyle daha ucuz koşullu hayat hayalini tam gerçekleştirememiştir. Ayrıca elektrik, su, bahçe işlerinin pahalılığı, nemli havadan, kışların ayazından ve alerjik havadan da şikâyetçidir...

Kaliforniyalı Alder, Austin yöre halkını da “kaba, saygısız ve çok kötü şoförler” olarak nitelendiriyor. Üç çocuğunu yöredeki ilkokuldan almış, çünkü ona göre ilkokul küçük çapta bir askeri akademi gibi yönetiliyormuş...

Alder’e göre, Teksas bir muhafazakâr ters ütopya imiş, yani distopya. Hayal edilenin tam tersi bir yer. Sonunda kendine Kuzey Kaliforniya’da San Francisco’da bilgisayar parçaları yapan bir şirkette iş bulmuş ve geldiği eyalete geri dönmüş. Yaşam bazen insanın istediği gibi sonuç vermiyor, ama elbette denemek gerekiyor. Kalabalığı takip ederek sürüye katılmak yerine insanın kendi beklentileri ile bulduklarını karşılaştırması da önemli bir olgu olsa gerek. Alder, kısa süren Teksas serüvenini “pahalı bir deneyim” olarak niteliyor...

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