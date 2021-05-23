Teksas’a aktör vali adayı

23 Mayıs 2021 Pazar, 02:00

Bazıları Cumhuriyetçi bazıları da Demokrat Parti’den aday olan sanatçılar arasında sadece Clint Eastwood bağımsız olarak politikaya girdi ve Kaliforniya’da 1986-1988 yılları arasında Carmel şehrinin belediye başkanı oldu. Aktör ve şarkıcı Sonny Bono, ünlü Kaliforniya PalmSprings kentinin belediye başkanlığını yaptı. Cumhuriyetçi Parti adayı olarak 1988-1992 yılları bu koltukta oturdu.

Hollywood’dan Beyaz Saray’a çıkan isim ise aktör Ronald Regan’dı. Cumhuriyetçi Parti’den Kaliforniya valisi seçildi. 1967-1975 yılları arasında ülkenin bu en zengin eyaletini yönettti. Kaliforniya’da kazandığı başarı ona Beyaz Saray’ın kapısını açtı ve 40. ABD Başkanı olarak 1981-1989 yılları arasında görev yaptı.

Yine beyazperdeden bir başka aktör Arnold Schwarzenegger de Kaliforniya valisi seçildi. 2003-2011 yılları arasında, iki dönem bu koltukta oturdu. Aktör ve TV sunucusu Jerry Springer de siyasete giren şöhretlerden. 1977-1978 yıllarında Cincinnatı kenti belediye başkanı oldu.

GÖZLER MCCONAUGHEY’DE

Günümüzde ise Matthew McConaughey ismi siyaset arenasını hareketlendirdi. Bazı haberlerde Hollywood’un ünlü oyuncularından Teksaslı McConaughey’nin siyasete giriş için ısınma turları yaptığı, valilik koltuğu hedeflediği, bu çerçevede konuyla ilgili önde gelen kişilerle temasa geçtiği de savunuldu. McConaughey, mezun olduğu Teksas Üniversitesi’nde aktörlük dersleri de veriyor. Kaleme aldığı, hayat örgüsünün olduğu Green Lights en çok satan kitaplar arasında. 51 yaşındaki McConaughey, 2013 yılında bir AIDS’li hastayı canlandırdığı Dallas Buyer’s Club fimiyle en iyi aktör Oscar ödülünü kazanmıştı.

Son yapılan bir kamuoyu yoklamasına göre McConaughey’i destekleyenlerin oranı tüm Teksas seçmenlerinin yüzde 45’ine yakın. Bunun halen Teksas valisi olan Greg Abbott’un desteğinden daha yüksek olduğuna işaret ediliyor. Genellikle Demokratlar kesiminden destek alan aktöre Cumhuriyetçi Parti’den de oy verebileceğini söyleyen seçmenler var. Bakalım, zaman ne gösterecek...

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