TEKSİF Sendikası, Ören Bayan’ın patronunun üyelerini istifa etmeye zorladığını açıkladı

12 Ağustos 2020 Çarşamba, 02:00

Türk-İş’e bağlı TEKSİF Sendikası, Diktaş Dikiş İplik Sanayi’nde işverenin, yıllardır toplu sözleşme imzalanan işyerinde sendikayı bertaraf etmek için yasadışı yollara başvurduğunu iddia etti. TEKSİF’in iddiaları şöyle:

-İstanbul Tuzla’da faaliyet gösteren ve Ören Bayan ile Altınbaşak markalarının üreticisi olan Diktaş Dikiş İplik Sanayi’nde işveren, önce çağdışı şekilde işyerinde “ikna odaları” kurdu. İşçiler tek tek ikna odalarına çekilerek tehdit ve baskıyla Türk-İş’e bağlı TEKSİF Sendikası’ndan istifaya zorlandı.

TEHDİT EDİYOR

-TEKSİF üyelerine “Neden sendikadan istifa etmiyorsun, sendika başkanı bizim verdiğimizden daha fazla size ne veriyor? Bir hafta sonra bana cevap verin” denilerek psikolojik baskı uygulandı.

-Ayrıca işveren, işçilerle yaptığı görüşmede, “Sendikadan istifa edeceksiniz, istifa etmezseniz karşınızda beni bulursunuz” diyerek tehditler savurdu.

-Yasadışı olmasına rağmen e-Devlet şifrelerini istedi. Şifresini bilmeyen işçiler ise PTT’ye gönderilerek şifre almaları sağlandı, sonrasında ise işçiler sendikadan zorla istifa ettirildi.

-Pandemi dolayısıyla diğer işçiler dönüşümlü çalıştırılırken sendikadan istifa etmeyen işyeri temsilcisi ve bir TEKSİF üyesi 3 ay boyunca hiçbir şekilde işe çağrılmadı, kısa çalışma sopa olarak kullanıldı. Kısa çalışma sonunda ise işçiye ücretsiz izne çıkarıldığı söylendi.

-İşveren, sendikadan zorla istifa ettirilen işçileri Ören Bayan adındaki diğer firmaya kaydedip sendikayı bertaraf etme çabası içerisine girdi.