Tekstil sektörünün yıldızı e-ticaret oldu
Moda Tekstil Konfeksiyoncular Sitesi (MTK)Başkanı Abdullah Salkım, pandemi döneminde tekstil sektörünün yaşadığı sorunlarını anlattı.
Pandemi döneminde tekstil sektörünün yaşadığı sorunları anlatan Moda Tekstil Konfeksiyoncular Sitesi (MTK) Başkanı Abdullah Salkım, “Rekorlar kırdığımız bir dönemi geride bıraktık. Bu süreçte tüm MTK’yi kapsayan e-ticaret konusunu gündemimize alarak hedeflerimizi yükselttik. Tekstilin tüm dallarını barındıran MTKSitesi, gelinlikten damatlığa, abiyeden spor giyime, bebek giyiminden çocuk giyimine, kumaştan deri ürünlerine ve birçok ürün gamına sahip olan MTK’nin yükselişi hız kazandı.Artan satışlarımız bizlere yatırım yapın sinyali verdi. Üretimlerimiz kat kat büyürken yatırımlarımız da arttı. Tüm bu büyük yükseliş pandemi sürecinde gerçekleşti” diye konuştu.
Tekstil odaklı e-ticaretin giderek yarışmacı bir sektör haline geldiğini dile getiren Başkan Salkım, “Pandeminin başlangıcından bu yana Türkiye’de kurulan e-ticaret sitesi sayısının binlere ulaştığını görüyoruz. Bu rekabet sektörün kalitesinin artmasına neden oluyor. Tekstil sektörünü şu anda büyük oranda e-ticaret ayakta tutuyor ve bunun farkında olan bir kurum olarak eticaret ile ilgili yatırımlarımızı sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.
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