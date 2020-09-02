TELE 1 ekranı 5 gün süreyle karardı

02 Eylül 2020 Çarşamba, 21:14

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Mahkemenin aldığı 'yürütmeyi durdurma' kararının üst mahkeme tarafından iptal edilmesi üzerine TELE1'e verdiği "Beş gün ekran karartma" cezasını bu geceden itibaren uygulamaya koydu.

TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ'ın bir programdaki sözleri nedeniyle TELE1'e daha önce uygulanmamış bir ceza olan beş gün ekran karartma cezası vermişti. Cezaya itiraz eden TELE1, mahkeme tarafından haklı bulunmuş ve 'yürütmeyi durdurma kararı' almıştı.

NE OLMUŞTU?



TELE 1 televizyonunda 30 Nisan tarihli ana haber bülteninde ve 24 Mayıs 2020 tarihinde ekrana gelen “Karanlıktan Aydınlığa” isimli programda Diyanet İşleri Başkanlığı’na yönelik ifadeler izleme uzmanları tarafından raporlaştırılmıştı.

Program konuğu Cemil Kılıç’ın “Bugün Türkiye’de öyle anlaşılıyor ki öyle bir rejim kurulmaya yani teokratik bir rejim kurulmaya çalışılıyor Türkiye’de kurulmak istenen teokratik halife sultan rejimi Ben Diyanet’i Müslüman dairesi içinde görmüyorum mesela. Belki aynı şekilde Cumhurbaşkanının inanç dünyasını da İslam’ın içerisinde görmüyorum Muaviye gibi bir sultan mı olmaya çalışıyor mesela Cumhurbaşkanı?” şeklindeki sözleri halkı kin ve düşmanlığa sevk eden ayrıştırıcı dil kullanımı olarak değerlendirilmişti.

Yayında toplumun ve kurumların dini inançlarının sorgulanması ve Cumhurbaşkanı ile Diyanet İşleri Başkanlığına suçlayıcı ifadelerin kullanılması 6112 sayılı Kanunun 8/1/b maddesindeki yayın ilkelerinin ihlali olarak tespit edilmişti.

Daha önce 23.03.2020 tarihinde de aynı ihlali yapan Tele 1’e RTÜK tarafından 5 gün geçici yayın durdurma yaptırımı uygulanmıştı.

TELE 1'de yayınlanan bir programda RTÜK Üyelerinin cahillikle, bilgisizlikle ve düşmanlıkla suçlaması ve hakaret etmesi yaptırım sebebi sayıldı. Hem RTÜK’ün tüzel kişiliği hem de RTÜK Başkanı, Üyeleri ve uzmanları hakkında eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü, aşağılayıcı ve iftira niteliğinde ifadeler iddiasıyla TELE 1 hakkında idari para cezası kararı verilmişti.