Telefon şifresini söylemeyen çocuğa İngiliz anahtarıyla işkence

22 Ağustos 2020 Cumartesi, 14:56

İNGİLİZ ANAHTARIYLA İŞKENCE



Edinilen bilgiye göre, A.S., 4 yıl önce annesiyle boşanan babası D.S.’nin Reşadiye Mahallesi’ndeki evinde yaşamaya başladı. D.S., cep telefonundan sürekli mesajlaştığı gerekçesyle kızından telefonunun şifresini söylemesini istedi. A.S. ise şifreyi söylemedi. Gece yarısı yaşanan olayda, D.S. evde bulunan İngiliz anahtarı ile kızını dövdü.

Aldığı darbeler nedeniyle vücudunda morluklar oluşan A.S., annesi F.K.'yi arayarak yardım istedi. Eve gelen anne, kızının durumunu görünce polise şikayetçi oldu.

BU SABAH GÖZALTINA ALINDI

Aldığı darbeler nedeniyle vücudunda morluklar oluşan A.S., annesi F.K.'yi arayarak yardım istedi. Eve gelen anne, kızının durumunu görünce polise şikayetçi oldu. Çorlu'da bir lokantada garson olarak çalışan baba D.S., bu sabah gözaltına alındı.

Çorlu Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği'ne götürülen küçük kızın da babasından şikayetçi olduğunu söyledi.



