Telegram Clubhouse’a rakip oluyor

22 Mart 2021 Pazartesi, 13:50

Clubhouse ile birlikte sesli sohbete ilginin artmasının ardından diğer şirketler de bu özelliği uygulamalarına eklemeye başladı. Yakın zamanda Twitter, ‘spaces’ adıyla Clubhouse benzeri özelliğini devreye almıştı. Türkiye’de de kullanıma açılan Twitter Spaces, henüz tüm kullanıcılar için aktif hale getirilmedi.

T24'ün haberine göre; Telegram da ilk olarak Aralık 2020’de sunduğu sesli sohbetler özelliğini geliştirerek Clubhouse benzeri bir yapıya dönüştürdü.

Sınırsız sesli sohbet özelliği sayesinde bir odada milyonlarca insanın bulunması mümkün oluyor. Ayrıca Clubhouse kullanıcılarının en çok zorlandığı konu olan sohbeti kaydetme özelliği, Telegram’da dahili olarak geliyor.

Temel olarak bir sohbet odası içinde sadece sesli sohbetlere izin veren Clubhouse, şimdilik yalnızca iOS yüklü cihazlarda çalışıyor. Uygulamanın nisan ayında Android yüklü cihazlara da gelmesi bekleniyor.