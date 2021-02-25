Telegram'a yeni özellik geliyor: Mesajlar otomatik olarak silinebilecek

Anlık mesajlaşma uygulaması Telegram'a eklenen yeni işlevlerle herhangi bir sohbetteki mesajlar otomatik olarak silinebiliyor, ayrıca grup ve kanallara davet amaçlı geçici linkler getiriliyor.

cumhuriyet.com.tr
25 Şubat 2021 Perşembe, 09:28
Telegram'a yeni özellik geliyor: Mesajlar otomatik olarak silinebilecek
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Telegram’a ait resmi blogdan yapılan açıklamada, uygulamaya ‘herhangi bir sohbetteki mesajları otomatik silme’ işlevinin, ayrıca grup ve kanallara davet etme amacı taşıyan geçici linklerin eklendiği belirtildi.

Açıklamada, "Telegram’da bundan böyle herhangi bir sohbette mesajları otomatik olarak silme işlevi, gruplara ve kanallara davet etmek amacıyla geçici linkler ve telefonun ana ekranından sohbetlere hızlı erişim için pencere ögeleri (widget) mevcut. Ayrıca gruplardaki katılımcı sayısına artık sınırlama yok" ifadelerine yer verildi.

Yeni özellik, gönderildikten 24 saat veya yedi gün sonra mesajların tüm sohbet katılımcılarından otomatik olarak silinmesinin yapılandırılmasına olanak tanıyor. Daha önce otomatik silme özelliği yalnızca gizli sohbetlerde mevcuttu.

Kaynak: Sputnik


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