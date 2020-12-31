Teleset- Metalsan işçileri, yeni yıla grevde giriyor

Manisa’da 416 çalışanı bulunan Teleset- Metalsan firmasında işçiler Türk-İş’e bağlı Türk-Metal Sendikası’na üye oldu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na yapılan yetki başvurusunun ardından 17 işçi ücretsiz izne çıkarıldı. Bakanlık 16 Ekim 2020 tarihinde Türk- Metal Sendikası’na işyerinde toplu iş sözleşmesi imzalaması için yetki verdi. Ancak, işçilerin anlatımına göre işveren sendika üyelerini diğer firmasına geçirerek, sendikanın yetkisini düşürmeye çalışıyor.





İşçiler firmanın önünde eylem yaptı. İşçiler ANKA’ya yaptığı değerlendirmede, “Sendikaya üye olduğumuzdan bu yana patron bize baskı uyguluyor. Yıl sonundan sendikaya üye olduğumuzdan dolayı bizi ücretsiz izne çıkardılar. Biz davamızdan vazgeçmeyeceğiz” dedi.

Türk Metal Sendikası Manisa 1 No’lu Şube Başkanı Ercan Dereli, işverenin işçileri sendikadan istifa ettirmeye çalıştığını vurgulayarak, “İşyerindeki yöneticileri vasıtasıyla, üyelerimize kıdem tazminatınızı vereyim sizi Telesete geçiş yaptırayım ve bu davanızdan vazgeçin diyerek teklif götürmüş. Teklifini kabul etmeyen 13 üyemizi 12 saat mesai yaparken sadece sendika üyesi olmalarından kaynaklı ücretsiz izne göndermiştir” dedi.



