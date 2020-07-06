Televizyon temizlerken nelere dikkat edilmeli?

06 Temmuz 2020 Pazartesi, 12:58

Görsel: Reuters

Türkiye'de evlerin temizliği her zaman ön planda gelen konulardan biri olmuştur. Bütün dünyayı etkisi altına alan pandemi süreci ile birlikte evlerin hijyeni daha da önemli bir konu haline geldi. Evlerdeki eşyalar dikkatle temizlenirken, bazı eşyaları temizlemenin de püf noktaları bulunuyor. Bu ürünlerin başında ise televizyonlar geliyor. Televizyon temizliği yaparken dikkat edilmesi gereken ipuçları Samsung tarafından kullanıcılar için derlendi.

TELEVİZYON TEMİZLENİRKEN GÖZDEN KAÇIRILMAMASI GEREKEN NOKTALAR

Televizyonları temizlerken hem çerçevenin hem de ekranın genel temizliği için yumuşak, temiz, tiftiksiz ve kuru bir bez kullanmak gerekiyor. Birçok Samsung televizyon ile bu amaçla kullanabilmek için mikro fiber bez de geliyor. Samsung QLED TV'nin sağladığı kaliteli görüntü ve üstün özelliklerinden faydalanırken daha pürüzsüz bir görüntü elde etmek için temizliğe de önem verilmesi gerekiyor. Görüntü kalitesi ve TV'lerin hijyenini artırmak için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:

Televizyonunuzu temizlerken kesinlikle, balmumu ya da kimyasal maddeler kullanmamalısınız.

Televizyonun gövdesini ya da ekranın yüzeyini temizlerken hafif nemlendirilmiş yumuşak bir bez kullanın.

Temizleyiciyi direkt olarak ürünün yüzeyine sıkmayın. Aksi halde televizyonun yapısında solma ve bozulma, ekranın yüzeyinde de soyulma meydana gelebilir.

Ürünü, yumuşak bir bez kullanarak ve sadece bir monitör temizleyicisi ile temizleyin. Eğer TV temizleyicisinden başka bir temizleyici kullanmanız gerekirse su ile 1:10 oranında seyreltin.

Ürünü temizlerken mutlaka fişini çekin. Aksi halde elektrik şoku veya yangın meydana gelebilir.

Ürünü temizlerken, elektrik kablosunu çekin ve kuru bir bezle yavaşça temizleyin.

Ürünün gövdesi kolayca çizilebildiğinden, sadece belirtilen türde bezler kullanın.

TV temizliği için talimatlarda belirtilmediği sürece su kullanmamaya özen gösterin.

Eğer talimatlarda belirtiliyorsa ürünü temizlerken suyu doğrudan ürünün ana gövdesinin üzerine spreyle sıkmayın.

Ürünün içine su girmediğinden ve ürünün ıslak kalmadığından emin olun.

Kaynak: CHIP Online