Televizyonda gördüğü sayılarla kupon oynadı, 800 bin dolar kazandı

16 Aralık 2020 Çarşamba, 13:33

Bir televizyon programını izlerken arkaplanda bir adres gördüğünü, bunların her nedense aklında kaldığını belirten ve "Sadece hissettim" diyen Cross’un oynadığı sayılar 7,3,1 ve 4.

Indepenent Türkçe'de yer alan habere göre, Virginia Lottery’nin Pick 4 adlı piyango oyununda bir biletin kazanabileceği en yüksek ödül 5 bin dolar (yaklaşık 39 bin TL). Virginia Lottery, birisinin 4 sayının hepsini aynı sırayla eşleştirme şansının 10 binde bir olduğunu bildirdi.

Arabasıyla yemek alırken biletlerinin kazandığını öğrenen Cross, şu ifadeleri kullandı:

Bu gerçek olamaz diye düşündüm. Arabayı 82 kez kenara çekip kontrol etmem gerekti. Bu gerçeküstü hissettiriyor.

Bununla birlikte, Washington'da küçük bir işletmeye sahip şanslı adam, kazandığı paralarla ne yapacağı konusunda henüz acil bir planının olmadığını söyledi.