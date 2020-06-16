Telia, Turkcell'deki hisselerini Türkiye Varlık Fonuna satmak için görüşüyor

16 Haziran 2020 Salı, 16:51

Bloomberg'e konuşan kaynaklara göre, görüşmelerde ileri aşamaya gelinirken açıklamanın yakında yapılması bekleniyor. İsveç merkezli telekomunikasyon şirketi Telia, Turkcell'de dolaylı yüzde 24 hisseye sahip. Çukurova Holding ise şirketin yüzde 13,8'ini kontrol ediyor. Çukurova'nın Turkcell hisseleri 1,6 milyar dolarlık kredi borcuna karşılık Ziraat Bankası'nda teminat olarak bulunuyor.

Turkcell, Çukurova ve TVF'nin temsilcileri konuya ilişkin yorum yapmazken, Telia'nın bir sözcüsü, "Türkiye'den çıkmak istediğimiz bir sır değil" şeklinde yorum yaptı.