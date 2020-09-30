Telif tartışmasının ardından Şehrazat'tan kendisine 'terbiyesiz' diyen Acun'a yanıt
Acun Ilıcalı, telif haklarını ödemediği gerekçesiyle kendisine “Terbiyesiz, haram zıkkım olsun” sözlerini söyleyen söz yazarı ve besteci Şehrazat hakkında suç duyurusunda bulunacağını açıkladı. Acun'un sözlerine cevap veren Şehrazat, ''Bir tek ben değilim birçok besteci ve söz yazarı arkadaşımda seninle mahkemelik bence sus konuşma'' diye yanıt verdi.
AKP döneminde Türkiye'de eğlence sektörünün önde gelen zenginlerinden biri haline gelen Acun Ilıcalı'nın Survivor yarışmasını gerçekleştirdiği Dominik Cumhuriyeti’ne uçmak için 99.5 milyon TL'ye yeni bir uçak satın aldığı gündeme geldi.
Beste ve söz yazarı Şehrazat, Acun'u 'emek hırsızlığı' ile suçlarken, "Uçağını almadan bizim şu telifleri ödeseydi terbiyesiz. Haramı zıkkım olsun" dedi.
'HAK YEME KURSAĞINA YAPIŞIR'
Şehrazat, yaptığı diğer paylaşımda ise, "Aldığın uçakta en azından benim hiç gözüm yok! İstersen 1000 tane uçak al ancak önce teliflerimizi öde. Hak yeme! Kursağına yapışır Acun Ilıcalı. Senin yaşın kadar benim kariyerim! Hiç utanma yok demi" ifadelerini kullandı.
'CEVABIMIZI MAHKEMEDE VERECEĞİZ'
Gelen tepkilerin ardından sessizliğini bozan Acun Ilıcalı, "Bizden haksız bedel talep edip istediğini alamayınca hakaret yolunu seçen bu terbiyesiz kişiye cevabımızı mahkemede vereceğiz. Tazminatı ise işitme engelli miniklerimiz için kullanacağız" sözleriyle tepkisini dile getirdi.,
'BENCE SUS KONUŞMA'
Cevabımızı mahkemede vereceğiz diyen Acun'a yanıt veren Şehrazat, ''Ortada bir haksız kazanç var ama benimkimi seninki mi onu Aralıkta göreceğiz. Zaten mahkemeliyiz dört yıldır kamuoyunu yanıltma! Ayrıca bir tek ben değilim birçok besteci ve söz yazarı arkadaşımda seninle mahkemelik bence sus konuşma'' diye yanıt verdi.
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