TEM Otoyolu İstanbul istikameti ulaşıma kapandı

Düzce’de, TEM Otoyolu Gümüşova rampalarında kar yağışı nedeniyle TIR’ların ve araçların kayması sonucu İstanbul istikameti ulaşıma kapandı.

DHA
17 Ocak 2021 Pazar, 20:32
TEM Otoyolu İstanbul istikameti ulaşıma kapandı
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Düzce’de yoğun kar yağışı etkili olurken, günboyunca TEM Otoyolu’nda meydana gelen kazalar ve kayan araçlar nedeniyle ulaşım aksadı. TEM otoyolu Gümüşova rampaları mevkiinde kayan TIR ve araçlar nedeniyle İstanbul istikameti saat 17.30 sıralarında ulaşıma kapandı.

Yoğun kar yağışı nedeniyle Karayolları ekiplerinin müdahale etmekte zorlandığı yolda trafik tamamen durdu. TEM otoyolu Gölyaka gişelerinde bekleyen sürücüler araçlarının içerisinde yolun açılmasını bekledi. Araçlar, D-100 Karayolu’na yönlendirilirken, TIR’ların yoğun kar yağışı durana kadar tesislerde bekletileceği öğrenildi. 

Karayolları ekipleri, makaslayan TIR ve araçları çekmek için çalışmalarını sürdürüyor.  


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