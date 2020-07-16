TEM Otoyolu'nda bulunan erkek cesedinin kimliği belirlendi
TEM Otoyolu Büyükçekmece mevkiinde yol kenarında parçalara ayrılarak poşetlere konulan cesedin Esenyurt’ta 5 gün önce kaybolan 48 yaşındaki Süleyman Akbaba’ya ait olduğunu belirlendi. Akbaba'nın eşinin bulunması için Müge Anlı'nın programına çıktığı öğrenildi.
TEM Otoyolu Ankara İstikameti Karaağaç mevkiinde dün temizlik işçileri çalışma yaptığı sırada çalılıkların arasında bir poşette ceset parçası bulundu. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Yapılan çalışmalarda başka poşetler içinde aynı kişiye ait olduğu düşünülen ceset parçaları bulundu.
Bir erkeğe ait olan ceset parçaları İstanbul Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.
KİMLİĞİ BELİRLENDİ
Parçalara ayrıldıktan sonra 8 ayrı poşete konulan cesedin tekstil işiyle uğraşan 48 yaşındaki Süleyman Akbaba’ya ait olduğu öğrenildi. Esenyurt’ta oturan ve 5 gündür kayıp olarak aranan Akbaba’nın eşi Birsen Akbaba’nın kocasının cesedini teşhis ettiği öğrenildi.
POLİS KATİL YA DA KATİLLERİN PEŞİNE DÜŞTÜ
Kimliğin belirlenmesinin ardından İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet ve Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri Akbaba’yı parçalara ayıran katil ya da katilleri yakalamak için çalışma başlattı.
CİNAYETTE YASAK AŞK ŞÜPHESİ
Süleyman Akbaba'nın eşi Birsen Akbaba'nın 'Müge Anlı ile Tatlı Sert' programında eşini aradığı ortaya çıktı. Öte yandan dün canlı yayına katılan bir arkadaşı, Süleyman Akbaba 8 farklı kadınla aynı anda görüştüğünü ve ilişki yaşadığını iddia etti.
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