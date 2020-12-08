TEMA Vakfı kuraklık riskiyle karşı karşıya kalan Seyfe Gölü için uyarıyor

08 Aralık 2020 Salı, 06:00

Bölgede incelemelerde bulunan Özer, “Türkiye’deki 480 kuş türünün 250’si Seyfe’de görülmüş. Ama şu an ortada ne kuş var ne göl var ne de su” dedi.

Özer, Seyfe Gölü’nün kuruma nedenlerinden ilkinin “Devlet Su İşleri’nin (DSİ) önceki yıllarda çevre evlere su kaynaklı zarar gelmemesi için oluşturduğu drenaj ve kurutma kanalları kurması olduğunu” kaydetti.

Diğer gerekçeleri de şöyle sıraladı: “Seyfe’yi besleyen Horla ve Balya pınarları gibi su kaynaklarından artık su gelmiyor. Bu su, tarım için kullanılıyor. Üçüncü olarak, bölgede 500’e yakın su pompası var. Yani yeraltındaki su da kullanılıyor. Orası kurak bir yer ve az yağış alıyor. Ama az yağış alan yerde, bu yeraltı suyuyla çok su isteyen şeker pancarı, mısır ve yonca gibi ürünler yetiştiriliyor. Yani yanlış tarım tekniği var. Bir de Mucur Belediyesi, Seyfe’den su çekimi yapıyor. Bunların birleşimi sonucu da koca Seyfe Gölü, şimdi kupkuru bir hale geldi.”