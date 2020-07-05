TEM’de yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 17 yaralı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde, TEM Otoyolu’nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği yolcu otobüsü köprünün ayağına çarparak yolda devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 17 kişi yaralandı.

cumhuriyet.com.tr
05 Temmuz 2020 Pazar, 22:21
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Kaza, Kocaeli’nin Gebze ilçesi TEM Otoyolu Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ankara istikametinde seyir halinde olan bir yolcu otobüsü sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 17 kişi yaralandı. 

Bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. 


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