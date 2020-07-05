TEM’de yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 17 yaralı
Kocaeli’nin Gebze ilçesinde, TEM Otoyolu’nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği yolcu otobüsü köprünün ayağına çarparak yolda devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 17 kişi yaralandı.
Kaza, Kocaeli’nin Gebze ilçesi TEM Otoyolu Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ankara istikametinde seyir halinde olan bir yolcu otobüsü sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 17 kişi yaralandı.
Bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
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