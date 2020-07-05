TEM’de yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 17 yaralı

05 Temmuz 2020 Pazar, 22:21

Kaza, Kocaeli’nin Gebze ilçesi TEM Otoyolu Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ankara istikametinde seyir halinde olan bir yolcu otobüsü sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 17 kişi yaralandı.

Bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.