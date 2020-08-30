Temel Kotil yoğun bakıma alındı
Türk Havacılık ve Uzay Sanayi (TUSAŞ) Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil koronavirüs nedeniyle yoğun bakıma alındı.
TUSAŞ Genel Müdürü ve THY eski Genel Müdürü Temel Kotil geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurmuştu.
Temel Kotil bugün solunum yollarındaki sıkıntılardan dolayı entübe edildi. Kotil’in herhangi bilinen kronik rahatsızlığı bulunmuyordu.
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