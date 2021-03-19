"Temiz Körfez" için önemli adım
İzmir Büyükşehir Belediyesi temiz Körfez için, deniz araçlarının atıklarının entegre yönetim anlayışı ile değerlendirilerek toplanması için hem atıkların alınması hem de atık kabul tesisi kurulması ve işletilmesine yönelik bir ihale yaptı.
İzmir Büyükşehir Belediyesi doğal kaynakların en iyi şekilde korunarak gelecek kuşaklara aktarılması kapsamındaki çalışmalarını sürdürüyor. Yüzülebilir Körfez hedefi doğrultusunda deniz araçlarına ait atıkların entegre yönetim anlayışı ile toplanması için önemli bir çalışma başlattı.
Büyükşehir Belediyesi sorumluluğunda bulunan deniz ve kara yetki sahalarında her türlü yerli ve yabancı bandıralı deniz araçlarına ait atıkların alınması, atık kabul tesisinin kurulması ve işletilmesi için 18 Mart 2021 tarihinde ihale yapıldı. İhale sonucunda İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZDOĞA A.Ş. ve İZBETON A.Ş.’nin içinde bulunduğu 4 firmadan oluşan iş ortaklığı yüklenici olmaya hak kazandı.
Yüklenici ile yapılacak sözleşmenin ardından başlayacak çalışmalar kapsamında İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yetki alanında bulunan liman, iskele, rıhtım, yat limanı, şamandıra, tersane, demir yerleri, balıkçı barınaklarından karadan ve denizden atıklar toplanacak ve toplanan atıkların bertaraf ve geri kazanımına kadarki tüm süreç yürütülecek. Atık kabul tesisinin kurulması ile ilgili de çalışmalara başlanacak.
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