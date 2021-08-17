Temmuz ayında faiz giderleri yüzde 179.5 artarak 23.6 milyar lira oldu

17 Ağustos 2021 Salı, 04:00

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın verilerine göre temmuz ayında 2020’nin aynı ayına kıyasla merkezi yönetim bütçe giderleri yüzde 21.4 artarak 141.1 milyar lira, gelirler yüzde 10.1 artarak 95.3 milyar lira ve açık yüzde 54.2 artarak 45.8 milyar lira oldu.

Faiz dışı denge de 22.2 milyar lira açık verdi. Temmuzda vergi gelirleri yüzde 11.5 artarak 84.7 milyar lira, faiz giderleri yüzde 179.5 artarak 23.6 milyar lira oldu. İlk yedi ayda ise giderler yüzde 18.1 artışla 804.4 milyar lira, gelirler yüzde 34 artışla 726.1 milyar lira oldu. Salgın ve vergi ertelemeleri nedeniyle geçen yılın ilk yedi ayında 139.1 milyar lira olan açık ise bu yıl 78.3 milyar liraya indi. Faiz dışı denge de 36.2 milyar lira fazla verdi. Ayrıca yılın ilk yedi ayında vergi gelirleri yüzde 41.2 artışla 581.7 milyar lira, faiz giderleri yüzde 43.6 artışla 114.5 milyar lira oldu. Bütçeyle ilgili diğer detaylar ise şöyle:

- Özellikle dış ticaretteki canlanma vergi gelirlerine yansımayı sürdürüyor. Temmuz 2020’den Temmuz 2021’e gelir vergisi 16.4 milyar TL’den 18.7 milyar TL’ye, dahilde alınan KDV 7.1 milyar TL’den 10 milyar TL’ye, ithalde alınan KDV 14.3 milyar TL’den 19.6 milyar TL’ye çıkarken ÖTV 22 milyar TL’den 18.6 milyar TL’ye geriledi. İlk yedi ayda ise ithalde alınan KDV 77.5 milyar TL’den 130.1 milyar TL’ye yükseldi.

ÖRTÜLÜ 1.4 MİLYAR LİRA

- Cumhurbaşkanlığı’nın kullanımındaki “örtülü ödenekten” temmuzda 77.6 milyon TL, ilk yedi ayda ise 1 milyar 426 milyon lira harcama yapıldı.

- Haziranda 8 milyar TL olan görev zararları temmuzda 19.6 milyar TL’ye çıktı. Yedi aylık görev zararları toplamı 79.1 milyar TL oldu. İçerisinde kamu bankalarının olduğu mali kurumların görev zararları temmuzda 600.1 milyon TL, yedi ayda 4.1 milyar TL’ye ulaştı.

- Verilerde “sınıflandırmaya girmeyen hanehalkı ve işletmelere yapılan diğer transferler” kaleminden temmuzda yapılan büyük aktarım ise öne çıktı. Bu kalemden haziranda 1.6 milyon TL olan aktarım, temmuzda 215.6 milyon TL oldu. Benzer şekilde “sınıflandırmaya girmeyen diğer kurum, işletme ve hanehalkına yapılan sermaye transferleri” kaleminde de haziranda 33.8 milyon TL aktarım temmuzda 1.1 milyar TL’ye çıktı.

- Ayrıca temmuz ayında dış ülkelere yapılan yardımlar kapsamında adı belirtilmeyen “diğer ülkelere” de 15.5 milyon TL transfer gerçekleştirildi.