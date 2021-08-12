Teklifte yer almayan bütçe öngörüleri 7 ay sonra açıklandı
Meclis’e sunulan bütçe teklifinde bütçe öngörülerini yedi ay sonra yayımladı. Durumu değerlendiren Prof. Dr. Aziz Konukman, "Dehşet bir durum" dedi.
İktidar, Meclis’e sunduğu bütçe teklifinde yer vermediği, bu nedenle de komisyon ve genel kurul görüşmelerinde ele alınamayan bütçe öngörülerini yedi ay sonra yayımladı. İktisatçı Prof. Dr. Aziz Konukman, Meclis’te bütçe teklifi ve görüşmelerinde bu tabloların verilmemesini “dehşet verici” olarak yorumladı.
Prof. Dr. Aziz Konukman, uygulamanın Meclis’i devre dışı bıraktığını belirterek şunları söyledi:
“Dehşet bir durum. 8 Ekim’de bütçe teklifinizi performans esaslı program bütçeye göre hazırlayın, deniyor. Ama o tekniği öngören yasal düzenleme henüz ortada yok. Ne zaman yayımlanmış 16 Ekim. Bu, Meclis’i yok saymak demektir. Meclis’i çantada keklik kabul etmek demektir. Bunu ancak bir sonraki 2022 bütçesinde uygulamaya koyabilirsiniz. 2021 bütçesini yeni bütçe tekniğine göre hazırlayamazsınız. Skandal olur. Anayasa ihlali olur. Nitekim oldu da. Bence suç işlemişlerdir, bürokratlar da suç işlemişlerdir. Mevcut bütçe tekniğini değil 16’sında çıkacak tekniği kullanmışlardır.”
GEÇMİŞLE BAĞ KOPTU
Konukman, bu yeni teknikle birlikte bütçe teklifinde bütçenin fonksiyonel dağılımının verilmediğini kaydederek, “Böylece bütçenin geçmişle olan bağını kopardılar. Yeni bir sisteme geçtik ama bu yıl ve daha sonrası için fonksiyonel dağılıma göre de tablolar vereceğiz, diyebilirlerdi. Geçmiş yıllarla mukayeseye olanak sağlayan bu veri serisi mutlaka sürdürülmelidir” dedi. Prof. Dr. Aziz Konukman
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