Strateji ve Bütçe Başkanlığı’na göre 200 milyar TL açık var

03 Ağustos 2021 Salı, 04:00

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nın yılsonu bütçe hedeflerine ilişkin raporunda vergi gelirlerinin salgına rağmen 1 trilyon TL’yi bulacağı belirtilirken bu artışa karşın faiz giderleri nedeniyle bütçe açığının 200 milyar TL olacağı belirtildi.

Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nın, “Merkezi Yönetim Bütçe Gerçekleşmeleri ve Beklentiler Raporu”nda, temmuz-aralık dönemine ilişkin beklentiler ve hedefler yer aldı. Buna göre 1.3 trilyon TL olarak öngörülen bütçe giderlerinin yılsonunda 1.4 trilyon TL, 1.1 trilyon TL öngörülen faiz hariç bütçe giderlerinin de 1.2 trilyon TL olması bekleniyor. Ocak-haziran döneminde bütçe giderleri 663.3 milyar TL oldu. 1.3 trilyon TL olarak öngörülen toplam bütçe ödeneklerinin yüzde 49.3’ü kullanılmış durumda.

Raporda, 179.5 milyar TL olarak öngörülen faiz giderlerinin ise yılsonunda 186.9 milyar TL olarak gerçekleşeceği tahmin ediliyor. Vergi gelirlerinde ise artış beklendiği vurgulanarak 922.7 milyar TL olarak hedeflenen vergi gelirlerinin yılsonunda 1 trilyon 57 milyar 913 milyon TL olarak gerçekleşmesi hedefleniyor.

Ocak-haziran döneminde vergi gelirlerinde 496.9 milyar TL tahsilat yapıldı. Temmuz-aralık döneminde ise 560.9 milyar TL vergi geliri tahsil edilmesi bekleniyor. Vergi dışı gelirlere ilişkin bütçe hedefi 178.4 milyar TL iken yılsonu gerçekleşmesinin 218.3 milyar TL olacağı tahmin ediliyor.

Vergi dışı gelirler ocak-haziran döneminde 133.8 milyar TL olarak gerçekleşti. Bu gelirlerin temmuz-aralık döneminde 84.4 milyar TL olarak gerçekleşmesi bekleniyor.

DIŞ FİNANSMAN RİSKLİ

Vergi gelirlerindeki artışa karşın raporda bütçenin yılsonunda 199.6 milyar TL açık vermesi öngörülüyor. Faiz dışı dengenin ise 12.7 milyar TL açık vermesi bekleniyor.

Raporda, dış finansman temininde karşılaşılan risklere de şöyle yer verildi:

“Küresel veya bölgesel spesifik gelişmeler sebebiyle uluslararası sermaye piyasalarında işlem yapmanın mümkün olmaması veya aşırı maliyetli olması ve uluslararası piyasalardaki muhtemel riskler çerçevesinde sağlanacak tutar ve maliyetlerde değişiklik olması, dış finansman temini çerçevesinde karşılaşılan riskler arasında yer almaktadır.”