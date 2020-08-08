Temsilciler Meclisi’nde yürekli bir kadın sesi

08 Ağustos 2020 Cumartesi, 15:37

Partisinde “Demokratik Sosyalistler” olarak bilinen gruba mensup bu genç kadın seçildiğinden beri başta Donald Trump olmak üzere ABD gericiliğinin ne kadar uğursuz figürü varsa onların hedefi durumunda. Temsilciler Meclisi’nin ilk türbanlı Demokratik Partili üyesi İlhan Omar da bu saldırılardan payını alıyor. ABD muhafazakârlığının da diğer ülkelerdekilerden farkı yok. Ufak tefek farklılıklara rağmen hepsinin ortak düşmanı ya göçmenler ya da kadınlar, malum.

Ted Yoho adlı bir Cumhuriyetçi densiz, Capitol’un merdivenlerinde rastladığı AOC’ye çok ağır hakaretler etti. “İğrenç” diye başlayan hakaret “kaltak”la son buldu. AOC’nin bu hakaretlere uğramasının nedeni, ülkedeki suç oranlarının yüksekliğini yoksulluğa bağlamasıydı. Yoho, tepkilere rağmen özür de dilemedi. “Tutkumdan, Tanrımı ve ailemi sevdiğim için özür dilemedim” diye sıvadı bir de.

Tabii, AOC yaptığı bir konuşmayla edepsizi deyim yerindeyse yerin dibine soktu, “kadın düşmanlığı”nı yaratan/geliştiren toplumsal normları hedef aldı. Asıl sorunun da “bu normlar”, kadına yönelik fiziki şiddet ile şiddet dilinin kabul görmesi olduğunu söyledi. “Bu tekil bir olay gibi görünebilir ama kültürel bir sorundur” dedi. Yoho gibi tipler her yerde var, yedikleri halt sonrası “Kadın düşmanı değilim, benim de karım, kızım var” derler. AOC, “Bir kızının olması, bir erkeği iyi yapmaz” diyerek bu saçma söylemi de yerle bir etti. “Yoho’nun hakaretleri sadece bana zarar vermez. Bunu yapmakla kendi kızlarına bu tür davranışlar yapılmasına izin vermiş de olur” deyişi çok çarpıcıydı.

KÜÇÜMSEYENİ KÜÇÜMSERİM

AOC, daha önce bir göçmen olarak da saldırıya uğradı. Kendisi de göçmen olan Trump, “başka bir ülkeye” gitmesini söyledi örneğin. “Bu düpedüz ABD’ye ait olmadığımın ifadesiydi” diyor AOC. Vurgusu bir kez daha can acıtıcı: “İnsanlıktan çıkmanın dili yeni değildir.” Bu genç kadın gibi binlerce politikacı kadının erkeklerden daha zor bir politik mücadele verdiği bir gerçek.

Bizde sol çevrelerde ABD’deki sosyalistleri küçümseme eğilimi var, malum. Yanlıştır bu. Bernie Sanders, başkan adaylığı için kampanya yürütürken “Herkes İçin Sağlık Sigortası” gerekliliğine vurgu yaparak hayli etkili olmuştu emekçi kesimler içinde. İlhan Omar da Kongre salonlarında antiemperyalizm eleştirileri yapmıştı. AOC da “solcu bir feminizmin popülerleştirilmesine” büyük katkılar yapıyor. Küçümsenemez.

“Yoho’nun yorumları beni incitmez. Çünkü ben işçi sınıfına mensubum. Restoranlarda garsonluk yaptım. Metroya bindim. New York’ta sokaklarda yürüdüm. Bu yüzden bu dilin yeni olmadığını biliyorum. Restoranlarda taciz edilirken Yoho’nun söylediği sözlerle karşılaştım. Bu yeni değil, sorun da bu zaten” diyor. AOC’nin bu sözlerinin Temsilciler Meclisi’nde yankılanması yabana atılamaz.

Şunları aktarayım, çünkü çok çarpıcı: “Yoho’nun özrüne ihtiyacım yok. Kadınlara karşı küfürlü bir dil kullanmaktan pişmanlık duymayan bir erkekten özür beklemeyeceğim. Ama benim sorunum, bu tür erkeklerin, eşlerini, kızlarını kötü davranışlarına kalkan ve bahane olarak kullanmaları. O bu dili kullanırken basının önünde, o dili karısına, kızlarına, toplumdaki kadınlara karşı kullanma izni verdi. Bunun kabul edilemez olduğunu söylemek için buradayım.” Bu konuşmanın tamamı yayımlansa keşke dilimizde. Şunu en sona sakladım, “adam” olana dokunur çünkü: “Yoho, bir karısı ve iki kızı olduğunu söyledi. Yoho’nun en küçük kızından iki yaş küçüğüm. Ben de birinin kızıyım.”

Alexandria Ocasio-Cortez: Kadın, sosyalist, feminist. Erkek egemen dünyanın sonunu getirmek için bu üç özellik yeter. Ayağına taş değmesin.