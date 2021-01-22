Temsiliyet ve sömürgeci söylemin anlatı inşası: 'Güç Odağı'
Salt Galata’nın Ardışık programı, sanat pratiğini İstanbul ve Beyrut’ta sürdüren Barış Doğrusöz’ün 2017’den bu yana üzerinde çalıştığı, Deyrizor şehrinde yer alan Dura-Europos’un ekonomik ve siyasi tarihiyle kültürünü inceleyen video üçlemesi "Güç Odağı" ile başladı.
Arkeolojik sit alanının yeniden canlandırmasına dayanan ve ilk kez Ardışık programı kapsamında sunulan Barış Doğrusöz’ün çoklu medya enstalasyonu, müzecilik ve arkeoloji temelinde harabe estetiği, temsiliyet ve sömürgeci söylemin anlatı inşasına bakıyor.
Üçlemenin ilk videosu "Sandstorm and the Oblivion" [Kum Fırtınası ve Nisyan] (2017), ilk sakinlerinin "kale" anlamına gelen Dura, Yunanlıların da Europos adını verdiği; dil, din ve kültür çeşitliliğine sahip kentin kuşatılması, düşüşü ve gün yüzüne çıkarılmasının izini sürüyor. Doğrusöz, gerçek ve mecazi anlamda kazı eylemine odaklanarak sit alanını hakikat ve kurgu arası bir bağlamda kavramsallaştırıyor.
"Beneath Crowded Skies" [Mahşerî Gökyüzleri Altında] (2019), bilimsel kazı sürecinin yanı sıra, son on yılda bölgedeki askerî harekâtlar ve militan yapılanmaları üzerinden, kentin asırlar boyu belli aralıklarla maruz kaldığı kuşatmalara dikkati çekiyor. Ardışık programı için 2020’de tamamlanan "Cross-Pollinated" [Çaprazlama] ise, bir kültür mirası olarak sit alanlarının gözetlenebilirliğini sorguluyor.
Ardışık programı kapsamında Barış Doğrusöz’den sonra, Deniz Gül, Volkan Aslan, Aykan Safoğlu ile Fatma Belkıs ve Onur Gökmen, 2021 yılında, SALT Galata’da art arda dört bağımsız sunum daha gerçekleştirilecek.
Kolektif hafızayı tanımlayan verileri yeniden kurgulayıp yorumlayan; tarih anlatısını şekillendiren mekân, zaman ve sistemleri irdeleyen Doğrusöz’ün "Güç Odağı" video üçlemesi, 28 Mart’a kadar SALT Galata’nın -1 katında ziyaret edilebilir.
Sunum paralelinde düzenlenecek çevrimiçi konuşma, atölye ve gösterim programları ise saltonline.org’dan takip edilebilir.
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